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18:11, 8 октября 2024Бывший СССР

Пашинян заявил о готовности заключить мир с Азербайджаном в этом месяце

Пашинян: Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Армения в этом месяце готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, пишет Telegram-канал SHOT.

«Я думаю, что достаточно согласованного контента, чтобы подписать [мирный договор] именно сейчас», — заявил Пашинян после встречи с лидерами стран-участниц СНГ в Кремле.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что договор подпишут при согласовании всех пунктов. Лидеры двух стран не ответили на вопрос, при чьем посредничестве может быть заключен мирный договор между Ереваном и Баку.

Ранее на встрече в Кремле Никола Пашиняна и Ильхама Алиева посадили рядом. На снимке видно, что лидеры двух закавказских стран сидят рядом друг с другом за круглым столом.

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      Сергей Болиев
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