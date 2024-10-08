Пашиняна и Алиева посадили рядом на заседании Совета глав государств СНГ

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева посадили рядом на заседании Совета глав государств-членов СНГ. Об этом свидетельствует фотография, опубликованная Telegram-каналом «Пул Первого».

На снимке видно, что лидеры стран сидят рядом друг с другом за круглым столом. Также с правой стороны от Пашиняна находится президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В публикации сказано, что заседание проходит в узком формате. Затем оно продолжится с участием членов делегаций.

Ранее азербайджанский лидер прибыл в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главной темой обсуждения стал вопрос нормализации отношений Баку и Еревана. После этого сообщалось, что в Кремль приехал Пашинян. Он также должен был поучаствовать в переговорах с российским главой.

В июне Пашинян отказался посещать Белоруссию, пока ее президентом является Александр Лукашенко.