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13:39, 8 октября 2024Бывший СССР

Пашинян прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Пашинян прибыл в Кремль на двусторонние переговоры с Путиным

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Кремль на двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом передает «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.

«Sputnik Армения» опубликовало видео прибытия Пашиняна в Кремль для двусторонней встречи с Путиным. Переговоры российского президента и армянского премьера пройдут перед заседанием Совета глав государств СНГ и затронут урегулирование конфликта с Азербайджаном.

Ранее в Кремль на переговоры с Путиным прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев. Главной темой обсуждения стал вопрос нормализации отношений Баку и Еревана.

Пашинян прокатился на велосипеде по Москве утром 8 октября. Премьер Армении известен своей любовью к велопрогулкам. В начале октября во время визита во Францию он проехался на велосипеде по улицам Парижа.

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