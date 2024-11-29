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13:35, 29 ноября 2024Бывший СССР

В МИД высказались о военно-политических договоренностях России и Армении

МИД: Россия не отказывается от военно-политических договоренностей с Арменией
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Михаил Галузин

Михаил Галузин. Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Россия не отказывается от военно-политических договоренностей с Арменией. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что российская сторона привержена всему комплексу договоренностей как на двустороннем уровне, так и в рамках объединения на евразийском пространстве. По его словам, Москва не отказывается от обязательств перед союзниками. Речь также идет о военно-политической сфере, добавил Галузин.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане. Президент России Владимир Путин прокомментировал такое решение. Он заявил, что каждая стана может выбирать, что будет делать в сфере безопасности.

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