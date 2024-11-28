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16:46, 28 ноября 2024Бывший СССР

Путин прокомментировал отсутствие Армении на саммите ОДКБ

Путин об отсутствии Армении на саммите ОДКБ: страна вправе выбирать
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Каждое государство может выбирать, что будет делать в сфере безопасности. Так прокомментировал отсутствие Армении на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Каждая страна сама вправе выбирать, что и как она хочет делать в области обеспечения своей безопасности», — сказал он.

Кроме того, российский лидер объяснил отношение Еревана к организации. По его словам, оно продиктовано внутриполитическими процессами и последствиями ситуации в Карабахе.

28 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался об отсутствии Армении на саммите ОДКБ. Он прокомментировал необходимость выступать первым, так как армянский премьер Никол Пашинян не появился на встрече.

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