Лукашенко высказался об отсутствии Армении на саммите ОДКБ

Лукашенко: отсутствие Армении на саммите ОДКБ характеризует организацию

Отсутствие Армении на саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане характеризует и само объединение. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Характеризует текущую геополитическую ситуацию в регионе и в какой-то степени нашу организацию», — высказался белорусский лидер.

Лукашенко прокомментировал необходимость выступать первым на саммите ОДКБ из-за отсутствия на мероприятии премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Он указал, что в случае приезда в Астану армянская делегация выступала бы первой в алфавитном порядке.

Ранее Лукашенко обвинил руководство Армении в событиях вокруг Нагорного Карабаха. Он заявил, что предупреждал власти страны, чтобы они отдали территории Азербайджану.