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13:14, 28 ноября 2024Бывший СССР

Лукашенко высказался об отсутствии Армении на саммите ОДКБ

Лукашенко: отсутствие Армении на саммите ОДКБ характеризует организацию
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sergei Ilnitsky / Reuters

Отсутствие Армении на саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане характеризует и само объединение. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Характеризует текущую геополитическую ситуацию в регионе и в какой-то степени нашу организацию», — высказался белорусский лидер.

Лукашенко прокомментировал необходимость выступать первым на саммите ОДКБ из-за отсутствия на мероприятии премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Он указал, что в случае приезда в Астану армянская делегация выступала бы первой в алфавитном порядке.

Ранее Лукашенко обвинил руководство Армении в событиях вокруг Нагорного Карабаха. Он заявил, что предупреждал власти страны, чтобы они отдали территории Азербайджану.

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