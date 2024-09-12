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21:24, 12 сентября 2024Бывший СССР

Лукашенко обвинил руководство Армении в событиях вокруг Карабаха

Лукашенко: в событиях вокруг Карабаха виновато руководство Армении
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: MFA Russi / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил руководство Армении в событиях вокруг Нагорного Карабаха. Его слова передает Telegram-канал «Пул Первого».

Глава государства заявил, что предупреждал властей страны, чтобы они отдали территории Азербайджану. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян настаивал, что Ереван «будет воевать», несмотря на просьбы Минска и Москвы «решить эту проблему», утверждает Лукашенко.

«Довоевались. И потом, чего сейчас обижаться на Россию или еще на нас? Ты же сам Карабах признал, что это территория Азербайджана... На кого обижаться? Кто тебя за язык тянул?» — заявил он.

В июне Пашинян отказался посещать Белоруссию, пока ее президентом остается Александр Лукашенко. Армянский глава кабмина потребовал исключить Белоруссию из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за действий Минска по поводу конфликта Армении и Азербайджана. Ереван считает, что Белоруссия оказывала помощь вооружением Баку.

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      Сергей Грехов
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