Пашинян потребовал исключить Белоруссию из ОДКБ

Пашинян: отношение Еревана к ОДКБ может измениться после исключения Минска

Отношения Еревана к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) может измениться после исключения Минска из объедения. Исключить Белоруссию из военного блока потребовал премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Теоретически ситуация вокруг ОДКБ может измениться, если Белоруссия решит выйти из ОДКБ или президент Белоруссии найдет такие слова с извинениями, которые будут приемлемы для армянского народа», — заявил политик.

Он пояснил, что такая реакция связана с позицией руководства Белоруссии по поводу конфликта Армении и Азербайджана. Так, в мае в ходе визита в Баку президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что опыт Азербайджана в вопросе мирного обустройства в Нагорном Карабахе важен для Минска на фоне продолжающегося конфликта на Украине.