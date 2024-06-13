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11:09, 13 июня 2024Бывший СССР

Пашинян потребовал исключить Белоруссию из ОДКБ

Пашинян: отношение Еревана к ОДКБ может измениться после исключения Минска
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Отношения Еревана к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) может измениться после исключения Минска из объедения. Исключить Белоруссию из военного блока потребовал премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Теоретически ситуация вокруг ОДКБ может измениться, если Белоруссия решит выйти из ОДКБ или президент Белоруссии найдет такие слова с извинениями, которые будут приемлемы для армянского народа», — заявил политик.

Он пояснил, что такая реакция связана с позицией руководства Белоруссии по поводу конфликта Армении и Азербайджана. Так, в мае в ходе визита в Баку президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что опыт Азербайджана в вопросе мирного обустройства в Нагорном Карабахе важен для Минска на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

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      Глеб Палехов
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