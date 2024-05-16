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15:40, 16 мая 2024Бывший СССР

Лукашенко заговорил о важности карабахского опыта на фоне конфликта на Украине

Лукашенко: опыт Баку в Карабахе важен для Минска на фоне конфликта на Украине
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что опыт Баку в вопросе мирного обустройства в Нагорном Карабахе важен для Минска на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Его цитирует РИА Новости.

По словам Лукашенко, он проинформировал президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что происходит в Белоруссии в связи с военными действиями на Украине.

«Оценки и точки зрения у нас или близки, или совпадают. Нашу позицию вы знаете. Нам там непросто сейчас. Но мы будем делать все, чтобы там был мир, и будем двигаться в этом направлении. Опыт Азербайджана послевоенного устройства, мирного устройства очень важен и для нашего региона», — заявил президент Белоруссии.

Он также отметил, что в кавказском регионе «сейчас неспокойно», но Азербайджан способен контролировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что 15 мая белорусский лидер направился на переговоры с Алиевым в Азербайджан. Главы государств планировали обсудить вопросы сотрудничества двух стран.

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      Алевтина Запольская
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