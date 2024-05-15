Лукашенко направился в Азербайджан на переговоры
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Азербайджан с государственным визитом. Об этом сообщает БелТа.
В Баку белорусский лидер проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Президенты рассмотрят вопросы расширения торгово-экономических связей в различных отраслях и развития сотрудничества в сферах промышленности и сельского хозяйства.
Также главы государств обсудят сотрудничество Белоруссии и Азербайджана на международных площадках и подпишут ряд двусторонних документов.
Ожидается, что Лукашенко и Алиев посетят азербайджанскую международную сельскохозяйственную выставку Caspian Agro, на которой представлены совместные достижения Белоруссии и Азербайджана в сфере агропромышленности.
Ранее Лукашенко посетил Москву, чтобы принять участие в саммите Евразийского экономического союза.