Лукашенко направился в Азербайджан на переговоры

Лукашенко направился в Азербайджан на переговоры по вопросам промышленности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Азербайджан с государственным визитом. Об этом сообщает БелТа.

В Баку белорусский лидер проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Президенты рассмотрят вопросы расширения торгово-экономических связей в различных отраслях и развития сотрудничества в сферах промышленности и сельского хозяйства.

Также главы государств обсудят сотрудничество Белоруссии и Азербайджана на международных площадках и подпишут ряд двусторонних документов.

Ожидается, что Лукашенко и Алиев посетят азербайджанскую международную сельскохозяйственную выставку Caspian Agro, на которой представлены совместные достижения Белоруссии и Азербайджана в сфере агропромышленности.

Ранее Лукашенко посетил Москву, чтобы принять участие в саммите Евразийского экономического союза.