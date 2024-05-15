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18:25, 15 мая 2024Бывший СССР

Лукашенко направился в Азербайджан на переговоры

Лукашенко направился в Азербайджан на переговоры по вопросам промышленности
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Pavel Bednyakov / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Азербайджан с государственным визитом. Об этом сообщает БелТа.

В Баку белорусский лидер проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Президенты рассмотрят вопросы расширения торгово-экономических связей в различных отраслях и развития сотрудничества в сферах промышленности и сельского хозяйства.

Также главы государств обсудят сотрудничество Белоруссии и Азербайджана на международных площадках и подпишут ряд двусторонних документов.

Ожидается, что Лукашенко и Алиев посетят азербайджанскую международную сельскохозяйственную выставку Caspian Agro, на которой представлены совместные достижения Белоруссии и Азербайджана в сфере агропромышленности.

Ранее Лукашенко посетил Москву, чтобы принять участие в саммите Евразийского экономического союза.

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      Илья Таксюр
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