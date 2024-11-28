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16:33, 28 ноября 2024Бывший СССР

Путин объяснил отношение Армении к ОДКБ последствиями событий в Нагорном Карабахе

Путин объяснил отношение Армении к ОДКБ темой Карабаха и внутренними проблемами
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин объяснил текущее отношение Армении к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) последствиями событий в Нагорном Карабахе и внутриполитическими проблемами. Об этом пишет ТАСС.

«Сегодняшняя ситуация между Арменией и ОДКБ, скорее всего, продиктована внутриполитическими процессами в самой Армении. Конечно, все это связано с последствиями кризиса в Карабахе», — сказал глава государства.

Ранее генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что Армения будет партнером организации даже после остановки своего членства. Объединение считает республику своим союзником, добавил он.

28 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался об отсутствии Армении на саммите ОДКБ. Он прокомментировал необходимость выступать первым из-за отсутствия на мероприятии армянского премьера Никола Пашиняна.

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