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14:40, 28 ноября 2024Бывший СССР

В ОДКБ прокомментировали приостановку членства Армении

Генсек ОДКБ Тасмагамбетов: Армения будет партнером даже после остановки членства
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Армения будет партнером Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) даже после остановки членства в объединении. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, передает «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале.

«Мы считаем, что Армения была, есть и остается нашим союзником и надеемся, что Армения в обозримой перспективе вернется к полноценному участию», — подчеркнул генсек организации.

Тасмагамбетов прокомментировал приостановку членства Армении по решению властей страны. Он отметил, что заявления армянского руководства являются действием властей суверенного государства, и ни одна организация не может в полной мере повлиять на решение.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался об отсутствии Армении на саммите ОДКБ. Он прокомментировал необходимость выступать первым из-за отсутствия на мероприятии премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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