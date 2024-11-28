В ОДКБ прокомментировали приостановку членства Армении

Генсек ОДКБ Тасмагамбетов: Армения будет партнером даже после остановки членства

Армения будет партнером Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) даже после остановки членства в объединении. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, передает «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале.

«Мы считаем, что Армения была, есть и остается нашим союзником и надеемся, что Армения в обозримой перспективе вернется к полноценному участию», — подчеркнул генсек организации.

Тасмагамбетов прокомментировал приостановку членства Армении по решению властей страны. Он отметил, что заявления армянского руководства являются действием властей суверенного государства, и ни одна организация не может в полной мере повлиять на решение.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался об отсутствии Армении на саммите ОДКБ. Он прокомментировал необходимость выступать первым из-за отсутствия на мероприятии премьер-министра Армении Никола Пашиняна.