Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:51, 30 июня 2025Бывший СССР

В МИД Армении сделали заявление об оборонном сотрудничестве с ЕС

Мирзоян: Армения и ЕС начали обсуждение сотрудничества в оборонной сфере
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Армения и Европейский союз (ЕС) начали обсуждение сотрудничества в оборонной сфере. Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел (МИД) республики Арарат Мирзоян во время пресс-конференции, передает ТАСС.

«Армения и ЕС официально начали консультации в сфере безопасности и обороны», — сообщил он.

Ранее в пресс-службе МИД Армении отметили, что Мирзоян не приедет на заседание совета глав МИД стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 30 июня в Чолпон-Ате (Кыргызстан) состоится заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ, в котором примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Также заместитель министра иностранных дел республики Ваан Костанян рассказал о выборе Армении между ЕС и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Ереван будет продолжать сотрудничество в рамках ЕАЭС, при этом усиливая степень взаимодействия с ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России ударила по нефтеналивному терминалу с топливом для ВМС Украины

    В Москве взорвался автомобиль

    В Кремле прокомментировали ситуацию в Сербии

    Чемпион мира рассказал о смирившихся с нейтральным статусом российских пловцах

    «Мы за Украину». Российские школьники исполнили украинский гимн в парке Победы

    Миллиардер Безос умолял невесту нарушить одну традицию перед свадьбой

    Украина отказалась работать с гражданами в новых регионах России

    Дело о давних убийствах в Екатеринбурге взял на контроль Бастрыкин

    В Польше похвастались «освобождением» Центральной Европы от российской нефти

    Российские войска ударили по спецназу украинского ГУР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости