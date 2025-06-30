В МИД Армении сделали заявление об оборонном сотрудничестве с ЕС

Мирзоян: Армения и ЕС начали обсуждение сотрудничества в оборонной сфере

Армения и Европейский союз (ЕС) начали обсуждение сотрудничества в оборонной сфере. Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел (МИД) республики Арарат Мирзоян во время пресс-конференции, передает ТАСС.

«Армения и ЕС официально начали консультации в сфере безопасности и обороны», — сообщил он.

Ранее в пресс-службе МИД Армении отметили, что Мирзоян не приедет на заседание совета глав МИД стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 30 июня в Чолпон-Ате (Кыргызстан) состоится заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ, в котором примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Также заместитель министра иностранных дел республики Ваан Костанян рассказал о выборе Армении между ЕС и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Ереван будет продолжать сотрудничество в рамках ЕАЭС, при этом усиливая степень взаимодействия с ЕС.