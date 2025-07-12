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20:07, 12 июля 2025Мир

Макрон заявил о «новом государстве» в составе Франции

Макрон заявил, что Новая Каледония станет новым государством в составе Франции
Алина Черненко

Фото: Bjwair / Shutterstock / Fotodom

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что заморская территория Новая Каледония станет «новым государством» в составе республики. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети X.

«После более чем десяти дней переговоров избранные должностные лица и представители Новой Каледонии достигли исторического соглашения», — написал французский лидер, добавив, что государство Новая Каледония в составе республики — это ставка на доверие.

Макрон добавил, что настало время для уважения, стабильности и объединения доброй воли ради построения общего будущего.

Ранее сообщалось, что соглашение о создании нового государства Новая Каледония было заключено в пригороде Парижа. Оно предоставит заморской территории Франции широкую автономию.

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