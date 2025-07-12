ЦСКА победил «Краснодар» и выиграл Суперкубок России

Московский ЦСКА выиграл Суперкубок России по футболу 2025 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Команда одержала победу над «Краснодаром». Встреча прошла в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась со счетом 1:0. На 48-й минуте единственный мяч забил защитник Игорь Дивеев.

В сезоне-2024/2025 «Краснодар» впервые стал чемпионом России. Армейцы в девятый раз в истории выиграли Кубок страны.

Прошлым обладателем Суперкубка России был петербургский «Зенит». В 2024-м команда завоевала трофей, обыграв «Краснодар».