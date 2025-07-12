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20:05, 12 июля 2025Спорт

ЦСКА выиграл Суперкубок России

ЦСКА победил «Краснодар» и выиграл Суперкубок России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московский ЦСКА выиграл Суперкубок России по футболу 2025 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Команда одержала победу над «Краснодаром». Встреча прошла в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась со счетом 1:0. На 48-й минуте единственный мяч забил защитник Игорь Дивеев.

В сезоне-2024/2025 «Краснодар» впервые стал чемпионом России. Армейцы в девятый раз в истории выиграли Кубок страны.

Прошлым обладателем Суперкубка России был петербургский «Зенит». В 2024-м команда завоевала трофей, обыграв «Краснодар».

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