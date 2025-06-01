ЦСКА в девятый раз выиграл Кубок России

ЦСКА победил «Ростов» и в девятый раз выиграл Кубок России

Московский ЦСКА победил «Ростов» в финале Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 1 июня, на стадионе «Лужники» в Москве. Основное время игры завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти победу со счетом 4:3 одержали армейцы. Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отразил один пенальти.

ЦСКА прошел в суперфинал Кубка России через путь РПЛ. «Ростов» стал участником решающего матча благодаря победе в Пути регионов.

ЦСКА в девятый раз выиграл Кубок России и сравнялся по этому показателю с лидировавшим «Локомотивом». «Ростов» один раз в истории завоевывал трофей и второй раз проиграл в финале.