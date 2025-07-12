Людям с бессонницей подсказали простую технику засыпания за две минуты

Эксперт Ву: Техника с использованием пальцев рук поможет заснуть за две минуты

Эксперт по здоровому образу жизни Хорди Ву заявил, что людям с бессонницей может помочь простая техника, на выполнение которой уйдет всего две минуты. Ее он подсказал в беседе с изданием 20minutos.

«Нужно сплести пальцы рук и положить их под голову. Не двигаясь, смотрите влево на протяжении одной минуты, устремляя взгляд в одну точку. Когда появятся первые признаки засыпания, например зевок, можно повторить то же самое, только смотреть в другую сторону», — пояснил Ву.

По его словам, при использовании данной техники улучшается кровоснабжение головы и стимулируется работа блуждающего нерва. Он является ключевым компонентом парасимпатической нервной системы, которая отвечает за расслабление тела, объяснил специалист.

Ранее нутрициолог Кайла Кроули посоветовала исключить несколько продуктов перед сном. По ее словам, жирная пища вызывает изжогу, которая мешает заснуть.