Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:35, 12 июля 2025Забота о себе

Людям с бессонницей подсказали простую технику засыпания за две минуты

Эксперт Ву: Техника с использованием пальцев рук поможет заснуть за две минуты
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom  

Эксперт по здоровому образу жизни Хорди Ву заявил, что людям с бессонницей может помочь простая техника, на выполнение которой уйдет всего две минуты. Ее он подсказал в беседе с изданием 20minutos.

«Нужно сплести пальцы рук и положить их под голову. Не двигаясь, смотрите влево на протяжении одной минуты, устремляя взгляд в одну точку. Когда появятся первые признаки засыпания, например зевок, можно повторить то же самое, только смотреть в другую сторону», — пояснил Ву.

Материалы по теме:
Россияне стали чаще тревожиться. Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
Россияне стали чаще тревожиться.Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
23 мая 2022
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять? Отвечают психологи
Что делать, когда кажется, что все вышло из-под контроля и ни на что нельзя повлиять?Отвечают психологи
1 августа 2022

По его словам, при использовании данной техники улучшается кровоснабжение головы и стимулируется работа блуждающего нерва. Он является ключевым компонентом парасимпатической нервной системы, которая отвечает за расслабление тела, объяснил специалист.

Ранее нутрициолог Кайла Кроули посоветовала исключить несколько продуктов перед сном. По ее словам, жирная пища вызывает изжогу, которая мешает заснуть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине рассказали об условии согласия Путина на встречу с Зеленским

    Отцом напавшего на девочек с молотком подростка оказался известный в научном мире физик

    Раскрыта дата проведения авиасалона МАКС в Жуковском

    В зоне СВО заметили «Дракона»

    Людям с бессонницей подсказали простую технику засыпания за две минуты

    В ЕС высказались о торговой войне с США

    Каллас пристыдили из-за Украины

    Два человека погибли в результате падения дерева на палатку в российском городе

    Макрон заявил о «новом государстве» в составе Франции

    ЦСКА выиграл Суперкубок России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости