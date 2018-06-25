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Голый мужчина притворился торшером и постоял в филармонии Владивостока

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Перформанс с голым мужчиной, выполнявшим роль торшера в Приморской филармонии Владивостока, шокировал посетителей учреждения и вызвал скандал. Об этом пишет Vlad News.

Мероприятие было организовано местным рекламным агентством. Директор филармонии Анна Алеко заявила, что авторы инсталляции не предупреждали о том, что там будет обнаженка. Она раскритиковала работу пиарщиков, назвав ее очень неприятным сюрпризом.

«Организаторы мероприятия не уведомили нас о формате живых инсталляций, обсуждение которых идет в социальных сетях. [Это] стало для нас очень неприятным сюрпризом с точки зрения этических норм. Уведомляем, что прекращаем какое-либо взаимодействие с рекламным агентством», — сказала Алеко.

В феврале на автобусной остановке в Лос-Анджелесе повесили голое тело в пакете ради рекламы сериала «Видоизмененный углерод».

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