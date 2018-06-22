Голая Селена Гомес поиграла чьим-то лицом в ванной

petrafcollins / Instagram

Актриса и певица Селена Гомес снялась в короткометражном хорроре «Любовная история». Отрывки фильма его создательница Петра Коллинз опубликовала в Instagram.

В одном из клипов обнаженная Гомес сидит в ванной и играет с реалистичной маской-лицом. В другом видео она сидит в комнате, обмазанная тортом, и собирает остатки еды со своей ноги при помощи ножа. В следующих отрывках актриса лежит на коленях женщины без лица и проглатывает чей-то глаз.

Как передает Eonline, премьера фильма состоится в Instagram. Дата выхода короткометражки пока не раскрывается.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!