Селену Гомес обвинили в доведении 15-летней девочки до самоубийства

Американец Джон Херндон, чья дочь совершила самоубийство, призвал закрыть телесериал «13 причин почему» и обвинил исполнительного продюсера проекта, актрису и певицу Селену Гомес, в смерти девушки. Об этом он сообщил порталу Radar Online.

По словам отца, 15-летняя Белла Херндон покончила с собой после «марафонного» просмотра первого сезона шоу. Девушка скончалась в апреле.

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«Помните, что есть подростки, которые проходят через темные времена, и это могут быть ваши друзья, ваши сестры. Селена Гомес и Netflix должны понять, что не все могут это понять. Некоторые люди, которые борются с депрессией, могут посмотреть это в неудачное время, и этот сериал может стать триггером», — заявил Херндон.

Он добавил, что собирается судиться со студией, которая в декабре объявила, что съемки второго сезона завершены.

«13 причин почему» рассказывает о суициде школьницы Ханны Бейкер. После смерти ее одноклассник обнаруживает кассеты, на которых девушка объясняет причины своего решения. Сериал неоднократно обвиняли в романтизации самоубийства.

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