Раскрыто содержание предсмертной записки вокалиста SHINee

Погибший вокалист южнокорейской поп-группы SHINee Ким Джонхен отправил перед смертью прощальное СМС-сообщение своей сестре. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщает агентство «Енхап».

«Пожалуйста, отпусти меня. Скажи мне, что я справился. Это последнее "прощай"», — говорилось в послании.

Сестра певца решила, что ее родственник собирается покончить с собой, и вызвала службу спасения к нему домой. Прибывшие спасатели обнаружили певца без сознания и доставили его в ближайшую больницу. Там медики констатировали смерть артиста.

О смерти 27-летнего музыканта стало известно ранее в понедельник.

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