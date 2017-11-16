В сети обнаружили предсмертную записку рэпера Lil Peep

Пользователи сети обратили внимание на пост американского рэпера Lil Peep, сделанный незадолго до смерти. Публикация размещена в Instagram артиста.

За день до кончины Lil Peep (настоящее имя — Густав Ар) опубликовал в соцсети фотографию с подписью: «Когда я умру, вы меня полюбите». Он также выложил фотографию с таблетками во рту, подписав ее: «Да пошло оно!»

When I die You'll love me A post shared by @lilpeep on Nov 14, 2017 at 11:16pm PST

Ранее в четверг, 16 ноября, Telegram-канал Двач опубликовал видео, на котором якобы запечатлен умерший эмо-рэпер. Ролик предположительно был снят в гастрольном автобусе Lil Peep, где, по некоторым данным, он умер.

Исполнитель скончался в возрасте 21 года, предположительно, от передозировки поддельным успокоительным средством Xanax и опиоидным анальгетиком фентанилом.