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«Я депрессивный наркоман, и я уже на грани»

Что убило кумира российских школьников, эмо-рэпера Lil Peep

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Lil Peep
Lil Peep
Кадр: Lil Peep / YouTube

Американский рэпер Густав Ар, выступавший под псевдонимом Lil Peep, скончался в возрасте 21 года. По информации из неподтвержденных источников, причиной смерти стала передозировка наркотиками. «Лента.ру» объясняет, как Lil Peep подарил вторую жизнь жанру эмо и почему в России о нем знают больше, чем в США.

Свое прозвище, в переводе на русский означающее «птенец», Густав получил от мамы, по имени его практически не называли. В каждом новом клипе (с 2016-го Lil Peep выкладывал на YouTube музыкальные видео почти каждый месяц) он появлялся с новой прической и другим цветом волос, а количество его тату постоянно увеличивалось. Татуировками Густав начал покрывать себя с 14 лет. На лице он набил слово «плакса», анархистскую символику, разбитое сердце, звезду и много чего еще — он даже не помнил, как получил некоторые тату. «Я проснулся со словами "достань пирожок" и "умри молодым", набитыми на лбу. Я поначалу даже не знал, что они у меня есть, я был не в себе. А потом подумал: ну ладно, есть и есть», — рассказывал он.

Lil Peep учил фанатов быть собой и мало заботился о чужом мнении. Он создал свой стиль из одежды из супермаркетов, открыто говорил о чувствах в интернете, делился с поклонниками личными фотографиями, иногда интимного характера. В августе артист признался в бисексуальности.

Густав оканчивал школу на надомном обучении, и свободного времени для создания музыки у него была уйма. В 17 лет он познакомился с музыкантами из GothBoiClique, которые помогли снять ему первый клип на трек White Tee. Они сотрудничали на протяжении всей его короткой карьеры. В треках Lil Peep звучат депрессивные мотивы, свои тексты он зачитывает, будто вообще не парится шевелить губами. Он смешивал эмо, рок и хип-хоп, чтобы петь о наркотиках и депрессии. Один из его последних опубликованных на YouTube треков, Awful Things, звучит, словно его исполняют очень уставшие рокеры из Panic! at the Disco.

Видео: Lil Peep / YouTube

Lil Peep прославился как «рэпер с SoundCloud»: свои вещи он записывал в домашних условиях, а затем выкладывал на стриминговые сервисы. Выпустил дебютный альбом Lil Peep Part One в 2015 году, однако популярность пришла к нему благодаря микстейпу Hellboy, релиз которого состоялся в сентябре 2016-го. Pitchfork называл его «будущим эмо-музыки», о нем писали GQ и The New York Times. Но, как ни странно, наибольшую известность исполнитель приобрел в России.

«Это сумасшествие, я для них как Джастин Бибер. В России самая большая сцена для металла и прочего темного дерьма, а теперь там все слушают хип-хоп. Те мои треки, в которых есть что-то мрачное, очень им нравятся. Когда я смотрю на статистику просмотров, то понимаю, что я определенно более всего популярен в России», — говорил Lil Peep о российских фанатах.

В июне 2017-го музыкант выпустил клип на песню benz truck («Гелик»), снабдив его русскими субтитрами. Часть видео он записал в Москве — в частности, на Красной площади и возле Даниловской мануфактуры. Он также показал своих российских поклонников, большей частью подростков, в музыкальном видео на песню The Brightside.

В своих песнях Lil Peep открыто признавался в употреблении наркотиков. Он любил кокаин, ЛСД, грибы, экстази и в особенности успокоительное средство Xanax. Одно время рэпер принимал по 20 таблеток транквилизатора в день, чтобы «унять тревогу». По его словам, у него прекрасно получалось справляться с негативными эффектами от наркотиков при помощи марихуаны: «Трава — это вся помощь, которая вам нужна в этом мире».

Тема депрессии также часто фигурировала в треках рэпера. Своими переживаниями он регулярно делился и в соцсетях, к примеру, неоднократно признавался, что думает о смерти. «Я депрессивный наркоман, и я уже почти на грани», — написал он в Twitter в феврале. Свое 21-летие, судя по посту, Lil Peep также встретил в печали.

«21 [год], все еще в депрессии, молитесь за меня :)»

Видео: Lil Peep / YouTube

С психическим расстройством он боролся, как можно догадаться, при помощи веществ. Своими лекарствами от депрессии он называл марихуану и «любой другой наркотик, который попадет ему в руки». За несколько часов до смерти он опубликовал в Instagram селфи с таблетками Xanax во рту, написав «Пошло оно *****», а чуть раньше — фотографию своего тела с подписью «Когда я умру, вы меня полюбите».

🐣👅fucc it

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Lil Peep умер перед своим концертом, который должен был пройти в городе Тусон, штат Аризона. По неподтвержденным данным, он принял поддельный Xanax и опиоидный анальгетик фентанил. Хип-хоп-исполнителя доставили в ближайшую больницу, однако спасти его не удалось. После сообщений о его смерти в сети появилось видео из гастрольного автобуса, на котором якобы запечатлен умерший Густав. Судя по ролику, о кончине Lil Peep его друзья узнали прямо во время трансляции в Instagram Stories.

«Видимо, Peep в хвосте автобуса выполняет отжимания и приседания, смотрит на свои мускулы. Я сам посмотрю», — заявил автор видео, после чего показал бледного рэпера с открытым ртом. Молодой человек поменялся в лице, и сказав «ой», прервал трансляцию.

Илья Кролевский

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