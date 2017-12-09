Культура
 
«Лента.ру» теперь в Telegram. Без спама и SMS. Подписывайтесь!→
Последние новости
Названа причина смерти Леонида Броневого
В сети высмеяли облысевшую новогоднюю елку в центре Киева
Apple купит Shazam
Установлена точная причина смерти 21-летнего рэпера Lil Peep
Еще одна актриса заявила о трогавшем ее за интимные части тела Дастине Хоффмане
Захотевший стать россиянином Мэйуэзер попросил у Кадырова дом в Грозном
Трамп присвоил США победу в двух мировых войнах и похвалил себя за обстрел Сирии

Установлена точная причина смерти 21-летнего рэпера Lil Peep

Перейти в «Мою Ленту»

Медики обнародовали результаты токсикологической экспертизы, благодаря которой удалось установить точную причину смерти эмо-рэпера Lil Peep. Об этом сообщает Pitchfork.

Выяснилось, что исполнитель умер от передозировки поддельным успокоительным средством Xanax и опиоидным анальгетиком фентанилом. Таким образом подтвердилась наиболее вероятная версия экспертов.

Ранее, в ноябре, поклонники артиста нашли в сети девушку, которая, возможно, стала виновницей смерти рэпера. Ей оказалась некая Мэрайя, которая продала исполнителю наркотические вещества.

Lil Peep скончался 16 ноября в возрасте 21 года. После сообщений о его смерти в сети появилось видео из гастрольного автобуса, на котором запечатлен умерший эмо-рэпер. Судя по ролику, о смерти Lil Peep его друзья узнали прямо во время трансляции в Instagram Stories.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Lil Peep Cause of Death Determined: Fentanyl, Xanax Overdose
В сети обнаружили предсмертную записку рэпера Lil Peep
Появилось видео с мертвым эмо-рэпером Lil Peep
Рэпер Lil Peep дожил до 21 года и умер
Другие материалы рубрики
Культура00:06 6 декабря

Ее тело — ее дело

Спайк Ли дебютировал на телеэкранах с сериалом о пансексуальной черной художнице
10:44Сегодня

Еще одна актриса заявила о трогавшем ее за интимные части тела Дастине Хоффмане

11:53Сегодня

Названа причина смерти Леонида Броневого

15:23 8 декабря

Трансвестит облил пахучей жидкостью снимки обнаженных девочек на выставке

Культура12:23 8 декабря

«Современный музей — это многофункциональный культурный центр»

Почему необходимо расширять и обновлять выставочные пространства
06:58 7 декабря

Фото пениса убитого рэпера Тупака выставили на продажу

10:03Сегодня

Умер актер Леонид Броневой

12:44 8 декабря

Вышел русский трейлер «Мира юрского периода 2»

Культура00:04 8 декабря

Я календарь переверну

Кино недели: от хоррор-версии «Дня сурка» до «Битвы полов»
02:43 7 декабря

Стала известна судьба проданной за 400 миллионов долларов картины да Винчи

13:58 8 декабря

Умер народный артист СССР Владимир Курбет

18:47 6 декабря

Александр Паль и резиденты Comedy Club озвучили комедию режиссеров «1+1»

Россия
Нажал на газ
Зачем Путин вывез на Север министра из жаркой Саудовской Аравии
Смеяться грешно
Кто надрывает животы на концертах Петросяна: беспощадный репортаж из преисподней
Артур, Лурьяна, Дмитрий и Алина Алфимовы«На моем месте должна была быть другая»
Что делать, когда ребенок родился больным, а муж стал инвалидом
Самый богатый депутат Госдумы вызвал интерес Поклонской
Власти Коми объяснились за вручение многодетной матери термоса
Российский генерал ответил на сообщения о причастности к гибели «Боинга»
«Заходишь, и сразу ясно: все, хана»
В России можно вылечить рак, но одной удачи для этого мало
Все материалы
Мир
Кровавый конвейер
На Гаити круглый год режут и свежуют скот
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
Югославская кровь
Кто стрелял, резал и сеял смерть во время страшной войны на Балканах
Разбросавший свинину у мечети американец получил 15 лет тюрьмы
Более 750 палестинцев пострадали в стычках с израильской полицией
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
Косовские политики отметили оправдание стрельбой и снова попали под следствие
Все материалы
Бывший СССР
«С ядерной кнопкой все будет в порядке»
Кто поставил жирную точку в истории СССР
Ненавистницу русскоязычных украинцев обвинили в работе на Москву
Крыша едет: в Киеве задержали Михаила Саакашвили
Политика обвиняют в работе на Кремль, его сторонники дерутся с полицией
Порошенко пришел в восторг после увеличения расходов на армию в бюджете Украины
СБУ задержала Михаила Саакашвили
Лавров и Климкин провели первую с 2014 года очную встречу
Украинские чиновники закусили водку икрой перед жующими вафли инвалидами
Все материалы
Экономика
Чистый товар
Какие порошки тестируют на людях
Чистый результат
Эксперты не выявили на предприятии «Росатома» источника выброса рутения-106
Клиенты Сбербанка столкнулись с третьим за неделю сбоем в работе
В Москве пройдет мастер-класс по использованию «дальневосточных гектаров»
Лучшие из будущих
Названы победители конкурса пилотов для Sukhoi Superjet 100
Россию неоправданно назвали самой пьющей страной мира
Apple купит Shazam
Все материалы
Силовые структуры
«Не жалеть ни женщин, ни детей, ни стариков»
Беспощадная банда «Тяп-Ляп» заставила вздрогнуть весь Советский Союз
«Сколько убила, я не считала»
«Ростовские амазонки» жили разбоем и убивали полицейских
«Закроют меня — другие продолжат»
Бывший полицейский разоблачал коллег и теперь рискует сесть
Главной бедой транспорта центральной России оказались взятки
США пообещали предупреждать Москву о готовящихся терактах
Мэра Туапсе задержали с «подарком ко дню рождения»
Главного криминалиста МВД России поймали на хищениях и уволили указом президента
Все материалы
Наука и техника
Япона вошь
Названы лучшие игры года
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Гены решают
Почему мужчины рождаются геями
В МГУ посмотрели на загадочные щупальца
Россия подготовит мощное оружие против США
Опровергнута популярная гипотеза происхождения человека
SpaceX запустит два казахстанских спутника
Все материалы
Спорт
В мясо
Униженный «Спартак» и боевой ЦСКА. Русские в Европе обнадеживают, но ненадолго
Антон ШипулинНедострел
Российские биатлонисты снова провалились. Насколько все плохо?
Захотевший стать россиянином Мэйуэзер попросил у Кадырова дом в Грозном
Жена итальянского регбиста убила двоих детей и попыталась совершить суицид
Чемпион мира по биатлону посочувствовал отстраненным от Олимпиады россиянам
Глава Олимпийского комитета России объяснил причину извинений перед МОК
Российские лыжники решили ехать на Олимпиаду-2018
Все материалы
Культура
Вскрылись
Чилийская художница разгадывает тайны прошлого по венам
Ее тело — ее дело
Спайк Ли дебютировал на телеэкранах с сериалом о пансексуальной черной художнице
«А вас я попрошу остаться»
Леонид Броневой скончался в возрасте 88 лет
Установлена точная причина смерти 21-летнего рэпера Lil Peep
Названа причина смерти Леонида Броневого
Трансвестит облил пахучей жидкостью снимки обнаженных девочек на выставке
Умер актер Леонид Броневой
Все материалы
Интернет и СМИ
Бесконечное умиление
У них кривые челюсти и не хватает лап, но это не мешает им быть звездами сети
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
Японистика всякая
Пытки током, удушье и караоке-мастурбация. Это не ад, а азиатское телевидение
В сети добились ответа на вечный вопрос о верхних полках в поезде
Telegram подал на ФСБ в Верховный суд
Постоянно унижаемый на ток-шоу Майкл Бом рассказал о причине его «задержания»
Такса попыталась скрыть свою глупость и стала мемом
Все материалы
Ценности
Глубоко фиолетово
Самый модный цвет года покорил Рианну и полюбился британской королеве
«Бабушкина жилетка» стала одним из главных трендов в одежде
В мертвых найках
Москва помешалась на кроссовках, а ушлые подростки на этом зарабатывают
Пошлое платье Бьорк поразило грузинских фанатов
Елизавета II выбрала странный образ для встречи с африканцами
Топовые дизайнеры раскрыли секрет свадебных туфель невесты принца Гарри
Представлена косметика цвета зимнего солнца
Все материалы
Путешествия
Путь далек лежит
Как совершить путешествие без неприятных последствий
Грузия подсадит туристов на марихуану
В Венесуэле появится семизвездочный отель
Курортный остров со страшным названием продадут за биткоины
Отели приютили голливудских погорельцев
В Марокко — дымить
Туристы рвутся в африканский рай ради дешевых наркотиков
Таможенники нашли в чемодане грузинку
Все материалы
Из жизни
В туалет или в морг?
Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
Olivia BudgenСила земли
Кто и зачем борется с раком сырыми овощами и кофейными клизмами
Британка прославилась созданием новогодних игрушек с прахом умерших
Премьер-министр Австралии разыскал создателя радужного вязаного велосипеда
Американец героически ринулся в огонь ради кролика
Быстроклювая утка покорила интернет
Все материалы
«Кроссоверы», которые мы заслужили
Смертельная битва Lada Vesta SW Cross, Kia Rio X-Line и Renault Sandero Stepway
Невероятные стартапы, которые изменят жизнь водителей
Автомат по продаже машин, встроенный алкотестер и так далее
Тест: кто ездил на иномарках в СССР
Кто рассекал по Стране Советов на «Мерседесах»?
Бронированные монстры
8 бронированных машин, от вида которых падает челюсть
Хардкорный Lotus Exige проехал Нюрбургринг медленнее Honda Civic и VW Golf
Редкий суперкар Lexus почти без пробега продадут на аукционе
Британцы сделают из Land Rover Defender шестиколесный «полукабриолет»
Все материалы
«Надо сразу прощаться, ведь жизнь проходит»
Квартирный вопрос довел пенсионеров до развода
Вы сняли, вас сняли
Мир охватила эпидемия секс-скандалов из-за арендованных квартир
Панельная романтика
Помните ли вы здания из лучших советских фильмов: тест
Нихао себе
Хибара из китайской глубинки стала лучшим зданием 2017 года
В Набережных Челнах квартиру продали шесть раз вместе с пенсионеркой
Новую программу ипотеки для семей запустят в 2018 году
Жилой дом в Новой Зеландии подбросили на пустырь
Все материалы