Установлена точная причина смерти 21-летнего рэпера Lil Peep

Медики обнародовали результаты токсикологической экспертизы, благодаря которой удалось установить точную причину смерти эмо-рэпера Lil Peep. Об этом сообщает Pitchfork.

Выяснилось, что исполнитель умер от передозировки поддельным успокоительным средством Xanax и опиоидным анальгетиком фентанилом. Таким образом подтвердилась наиболее вероятная версия экспертов.

Ранее, в ноябре, поклонники артиста нашли в сети девушку, которая, возможно, стала виновницей смерти рэпера. Ей оказалась некая Мэрайя, которая продала исполнителю наркотические вещества.

Lil Peep скончался 16 ноября в возрасте 21 года. После сообщений о его смерти в сети появилось видео из гастрольного автобуса, на котором запечатлен умерший эмо-рэпер. Судя по ролику, о смерти Lil Peep его друзья узнали прямо во время трансляции в Instagram Stories.