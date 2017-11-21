Названа причина смерти эмо-рэпера Lil Peep

Полиция раскрыла подробности и наиболее вероятную причину смерти американского эмо-рэпера Густава Ара, выступавшего под псевдонимом Lil Peep. Об этом сообщает Mirror.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в гастрольном автобусе музыканта, в котором он скончался, несколько таблеток успокоительного средства Xanax, марихуану и коричневый порошок неизвестного вещества.

Отмечается, что медэксперты назвали передозировку наркотическими веществами наиболее вероятной причиной смерти рэпера. Для подтверждения этой информации токсикологам потребуется от шести до восьми недель.

Согласно докладу полиции, Lil Peep заснул в автобусе перед концертом. Менеджер исполнителя проверила его состояние, убедилась, что он дышит, и не стала будить.

Видео: 2ch/Двач / Telegram

Lil Peep скончался 16 ноября в возрасте 21 года. После сообщений о его смерти в сети появилось видео из гастрольного автобуса, на котором запечатлен умерший эмо-рэпер. Судя по ролику, о смерти Lil Peep его друзья узнали прямо во время трансляции в Instagram Stories.