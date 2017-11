Вышел посмертный клип эмо-рэпера Lil Peep

Видео: Wiggy / YouTube

В сети появился клип скончавшегося эмо-рэпера Lil Peep на трек Downtown. Музыкальное видео под названием Are you really surprised you're here? («Ты правда удивлен, что ты здесь?») из ранее не публиковавшихся кадров с концертов и личной жизни хип-хоп-исполнителя опубликовано на YouTube-канале Wiggy.

Lil Peep скончался 16 ноября в возрасте 21 года. После сообщений о его смерти в сети появилось видео из гастрольного автобуса, на котором запечатлен умерший эмо-рэпер. Судя по ролику, о смерти Lil Peep его друзья узнали прямо во время трансляции в Instagram Stories. Полиция обнаружила в автобусе несколько таблеток успокоительного средства Xanax, марихуану и неизвестный коричневый порошок.