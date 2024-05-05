Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:28, 5 мая 2024Бывший СССР

В Минске заявили о подготовке Литвой боевиков для свержения власти в Белоруссии

Алейник: Литва финансирует подготовку боевиков для свержения белорусской власти

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Литва оказывает поддержку, в том числе финансовую, военизированным формированиям на ее территории, которые хотят свергнуть власть в Белоруссии. Такое заявление в разговоре с РИА Новости министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник.

Он уточнил, что данную информацию Минск получил в том числе по дипломатическим каналам. По словам главы белорусского МИД, такие сведения указывают на то, что Вильнюс не просто попустительствует, но фактически поддерживает и финансирует подготовку околовоенных формирований.

В январе государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что белорусские спецслужбы владеют информацией о подготовке диверсионно-разведывательных групп в соседних странах. По его словам, соответствующие боевые ячейки готовятся на территории Украины, Польши и стран Балтии, в том числе для свержения власти в Белоруссии.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Абсолютно возможно». В Киеве порассуждали об отправке западных войск на Украину для помощи ВСУ

      Россияне назвали наиболее подходящий автомобиль для путешествий

      Почти все россияне одобрили запрет на рекламные звонки

      Кредиторы начали требовать с Украины выплат по госдолгу

      В Минске заявили о подготовке Литвой боевиков для свержения власти в Белоруссии

      МИД Белоруссии прокомментировал реакцию Литвы на заявления об атаке дронов

      Стали известны подробности о связанном с терактом в «Крокусе» диверсанте

      Греческого полицейского задержали во время церемонии снисхождения Благодатного огня в Иерусалиме. Почему это произошло?

      МИД оценил вероятность полного разрыва отношений со странами Прибалтики

      Порошенко высказался об объявлении в розыск в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше