В Минске заявили о подготовке Литвой боевиков для свержения власти в Белоруссии

Алейник: Литва финансирует подготовку боевиков для свержения белорусской власти

Литва оказывает поддержку, в том числе финансовую, военизированным формированиям на ее территории, которые хотят свергнуть власть в Белоруссии. Такое заявление в разговоре с РИА Новости министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник.

Он уточнил, что данную информацию Минск получил в том числе по дипломатическим каналам. По словам главы белорусского МИД, такие сведения указывают на то, что Вильнюс не просто попустительствует, но фактически поддерживает и финансирует подготовку околовоенных формирований.

В январе государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что белорусские спецслужбы владеют информацией о подготовке диверсионно-разведывательных групп в соседних странах. По его словам, соответствующие боевые ячейки готовятся на территории Украины, Польши и стран Балтии, в том числе для свержения власти в Белоруссии.