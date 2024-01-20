Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:29, 20 января 2024Бывший СССР

В Белоруссии заявили о подготовке диверсантов в соседних странах

Совбез Белоруссии: спецслужбы знают о подготовке диверсантов в соседних странах

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Белорусские спецслужбы владеют информацией о подготовке диверсионно-разведывательных групп в соседних странах. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович на телеканале «Беларусь 1», его слова приводит агентство БелТА.

По его словам, соответствующие боевые ячейки готовятся на территории Украины, Польши и стран Балтии, в том числе для свержения власти в Белоруссии. Незаконные вооруженные формирования состоят из числа беглых с территории России и Белоруссии, пояснил Вольфович.

«Списки этих лиц у нас есть. Поэтому мы предпринимаем соответствующие меры, чтобы нейтрализовать эти угрозы», — отметил госсекретарь Совбеза.

Ранее Комитет государственной безопасности Белоруссии задержал диверсантов Службы безопасности Украины, у них нашли взрывчатку и детонаторы. Подозреваемые готовили теракты на железной дороге в Столбцовском и Толочинском районах Белоруссии.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Премьер Словакии пообещал не допустить Украину в НАТО. Он объяснил свое решение угрозой третьей мировой войны

      Село в Курской области попало под обстрел ВСУ

      В Белоруссии заявили о подготовке диверсантов в соседних странах

      На Украине предрекли ВСУ скорое отступление вглубь страны

      Российских футболистов осудили за жалобы на повышение цен

      В США назвали глупым поведение Зеленского в швейцарском Давосе

      На Камчатке осудили шестерых военных за отказ ехать на Украину

      Американцы впервые проверили свое переданное Киеву оружие

      Симоньян назвала события на Ближнем Востоке предпосылкой к третьей мировой войне

      На Украине узнали о решении Зеленского уволить главкома ВСУ Залужного

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше