В Белоруссии заявили о подготовке диверсантов в соседних странах

Совбез Белоруссии: спецслужбы знают о подготовке диверсантов в соседних странах

Белорусские спецслужбы владеют информацией о подготовке диверсионно-разведывательных групп в соседних странах. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович на телеканале «Беларусь 1», его слова приводит агентство БелТА.

По его словам, соответствующие боевые ячейки готовятся на территории Украины, Польши и стран Балтии, в том числе для свержения власти в Белоруссии. Незаконные вооруженные формирования состоят из числа беглых с территории России и Белоруссии, пояснил Вольфович.

«Списки этих лиц у нас есть. Поэтому мы предпринимаем соответствующие меры, чтобы нейтрализовать эти угрозы», — отметил госсекретарь Совбеза.

Ранее Комитет государственной безопасности Белоруссии задержал диверсантов Службы безопасности Украины, у них нашли взрывчатку и детонаторы. Подозреваемые готовили теракты на железной дороге в Столбцовском и Толочинском районах Белоруссии.