У задержанных в Белоруссии диверсантов СБУ нашли взрывчатку

КГБ Белоруссии: у задержанных диверсантов СБУ изъяли взрывчатку и детонаторы

Правоохранители нашли взрывчатку и детонаторы у задержанных в Белоруссии диверсантов, работавших на Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает Комитет госбезопасности республики, передает агентство БелТА.

«В сообщении говорится, что задержанные готовили теракты на железной дороге в Столбцовском и Толочинском районах Белоруссии. Один из фигурантов инициативно вышел на связь с украинскими спецслужбами.