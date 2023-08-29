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12:07, 29 августа 2023Силовые структуры

Задержание ФСБ агента СБУ в российском городе попало на видео

В Омске ФСБ задержала 21-летнего агента СБУ, в отношении него возбудили дело

В Омске ФСБ задержала 21-летнего агента Службы безопасаности Украины (СБУ). Видео задержания публикуют «Известия».

На кадрах видно, как силовики заходят в подъезд, стучат в дверь квартиры, а потом кладут на пол открывшего ее мужчину. На него сразу же надевают наручники. Далее правоохранители проводят обыск в квартире подозреваемого.

В ведомстве сообщили, что молодой человек получал задания по повреждению и уничтожению объектов критической инфраструктуры и разведке в окружении военных частей Министерства обороны России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Ему также вменяют совершение преступлений по статьям 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») и 281 («Диверсия») УК РФ.

Ранее ФСБ задержала жителя Калужской области, который собирался поехать на Украину и вступить в бригаду «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в РФ).

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