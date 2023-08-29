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09:57, 29 августа 2023Силовые структуры

ФСБ задержала собиравшегося воевать за Украину россиянина

ФСБ задержала жителя Калужской области, собиравшегося воевать за Украину

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

ФСБ задержала жителя Калужской области, который собирался поехать на Украину и вступить в бригаду «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в РФ). Об этом ТАСС рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Мужчина по заданию Украины планировал совершить теракт на одном из объектов критической инфраструктуры Калуги, подготовкой которого он уже занимался. Силовики нашли сделанный им тайник с компонентами самодельного взрывного устройства. В гаджетах задержанного обнаружили инструкции по изготовлению устройства и переписку с украинским координатором.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статьям 275 («Приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника»), 205 («Приготовление к совершению террористического акта»), 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») УК РФ. Ему уже предъявлено обвинение.

Ранее жителя Благовещенска задержали в областном аэропорту при попытке тайно улететь на Украину, где он собирался воевать на стороне украинских военных.

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    Варвара Митина
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