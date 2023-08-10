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09:10, 10 августа 2023Силовые структуры

Пытавшегося тайно улететь на Украину россиянина задержали в аэропорту

ФСБ: в аэропорту Благовещенска задержали стремившегося воевать за ВСУ россиянина

Видео УФСБ России по Амурской области

Жителя Благовещенска задержали в областном аэропорту при попытке тайно улететь на Украину. Там россиянин планировал воевать на стороне ВСУ, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Амурской области, передают РИА Новости.

Амурчанина подозревают в подготовке к совершению госизмены в виде перехода на сторону противника и участия в военных действиях в составе иностранного государства. Сотрудникам ФСБ он признался, что осознавал, что ему придется сражаться с российскими солдатами.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный является сторонником организаций, запрещенных на территории России. Он проявил инициативу и вступил в онлайн-переписку с представителями украинского национального формирования для участия в военных действиях против ВС РФ. От них он получил инструкции, как тайно отбыть из страны на территорию Украины.

Суд арестовал мужчину на два месяца в рамках расследования уголовного дела о приготовлении к госизмене.

Ранее во Владимирской области пытавшегося перейти на сторону ВСУ россиянина обвинили в госизмене. По версии следствия, он планировал вступить в запрещенную в России террористическую организацию «Легион "Свобода России"» и действовать против ВС РФ.

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    Александра Синицына
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