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11:23, 13 июля 2023Силовые структуры

Пытавшегося перейти на сторону ВСУ россиянина обвинили в госизмене

Во Владимирской области пытавшегося перейти на сторону ВСУ мужчину обвинили в госизмене

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Во Владимирской области возбудили дело в отношении 38-летнего жителя Вязники, который пытался перейти на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.

Мужчину обвинили по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). По версии следствия, он планировал вступить в запрещенную в России террористическую организацию «Легион "Свобода России"» и в ее составе участвовать в военных действиях против России. Для этого он с марта по декабрь 2022 года несколько раз направил свою анкету на электронную почту организации, а в мае 2023-го попытался пересечь границу вне пункта пропуска. Фигурант находится под стражей.

Ранее сообщалось, что трансгендера из Орловской области задержали по делу о госизмене за финансирование ВСУ.

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    Илона Палей
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