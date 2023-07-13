Пытавшегося перейти на сторону ВСУ россиянина обвинили в госизмене

Во Владимирской области пытавшегося перейти на сторону ВСУ мужчину обвинили в госизмене

Во Владимирской области возбудили дело в отношении 38-летнего жителя Вязники, который пытался перейти на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.

Мужчину обвинили по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). По версии следствия, он планировал вступить в запрещенную в России террористическую организацию «Легион "Свобода России"» и в ее составе участвовать в военных действиях против России. Для этого он с марта по декабрь 2022 года несколько раз направил свою анкету на электронную почту организации, а в мае 2023-го попытался пересечь границу вне пункта пропуска. Фигурант находится под стражей.

Ранее сообщалось, что трансгендера из Орловской области задержали по делу о госизмене за финансирование ВСУ.