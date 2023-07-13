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09:50, 13 июля 2023Силовые структуры

Российского трансгендера задержали по делу о госизмене за финансирование ВСУ

Трансгендера из Орловской области задержали по делу о госизмене за финансирование ВСУ

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Трансгендера и ЛГБТ-активиста из Орловской области задержали по делу о госизмене за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным спецслужбы, ранее активист сменил пол с женского на мужской. Он был волонтером правозащитного проекта «ОВД-Инфо» (признан иноагентом в России) и администратором одного из антироссийских ресурсов.

Желая помочь военным ВСУ, он перевел деньги на расчетный счет в украинском банке.

В отношении задержанного возбудили дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Сейчас с ним проводят следственные действия.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд приговорил 71-летнего профессора МФТИ Голубкина к 12 годам колонии за госизмену.

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    Владимир Шарапов
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