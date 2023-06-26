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15:36, 26 июня 2023Силовые структуры

Российского профессора приговорили к 12 годам за госизмену

Мосгорсуд приговорил 71-летнего профессора МФТИ Голубкина к 12 годам за госизмену

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима 71-летнего профессора кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ Валерия Голубкина по делу о государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.

В ноябре 2018 года Голубкин по указанию своего начальника передал координатору проекта гиперзвукового лайнера HEXAFLY-INT Йохану Стиланту отчеты о проделанной работе по созданию пассажирского самолета. Сторона защиты утверждает, что перед отправкой три комиссии подтвердили, что документы не содержат гостайну. Однако 12 апреля 2021 года профессора арестовали и обвинили в работе на Нидерланды.

Процесс прошел в закрытом режиме из-за грифа секретности. Свою вину Голубкин не признал.

Валерий Голубкин был преподавателем на кафедре теоретической и прикладной аэрогидромеханики Московского физико-технического института. Среди его научных интересов — гиперзвуковое обтекание элементов летательных аппаратов, оптимизация аэродинамических форм, генетические алгоритмы. Профессор также оказался коллегой обвиненного в госизмене физика Анатолия Губанова. Губанов и Голубкин были соавторами научной статьи о сверхзвуковых скоростях.

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    Илона Палей
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