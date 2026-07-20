В российском регионе трех человек осудили за организацию незаконной миграции

В Санкт-Петербурге вынесен приговор участникам преступной схемы по легализации мигрантов

В Санкт-Петербурге вынесен приговор участникам преступной схемы по легализации иностранцев. Согласно данным объединенной пресс-службы судов, Абдуселим Эседулаев и Евгений Ледяев с 2018 по 2019 год организовали канал для незаконного пребывания мигрантов в России, передает «78.ru».

Для продления сроков нахождения в стране злоумышленники занимались изготовлением фальшивых бумаг — фиктивных подтверждений о регистрации по месту жительства и подложных справок о трудоустройстве. Спустя некоторое время к их деятельности примкнула Дарья Ходус. Она задействовала свои деловые контакты, чтобы масштабировать бизнес по продаже поддельных документов.

Деятельность группы была пресечена правоохранителями во время оперативного мероприятия. Фигуранты были задержаны при попытке сбыта фальсифицированных бумаг правоохранителю под прикрытием.

Суд распределил ответственность согласно степени участия каждого из них. Организатор Эседулаев приговорен к трем годам колонии общего режима. Ледяев получил десять месяцев заключения, однако этот срок он уже отбыл в следственном изоляторе сразу после ареста. Для Дарьи Ходус суд выбрал меру наказания, не связанную с реальным лишением свободы, назначив ей условный срок. Помимо этого, осужденные обязаны выплатить государству штраф на общую сумму 950 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Госдума ужесточила требования к мигрантам, которые хотят работать в России.