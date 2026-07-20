Число пострадавших при ударе ВСУ по вокзалу в российском городе выросло

Хинштейн сообщил о росте пострадавших при ударе ВСУ по вокзалу во Льгове

Число пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины по железнодорожному вокзалу во Льгове выросло. Об этом заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Количество пострадавших при атаке на железнодорожную станцию во Льгове возросло до пяти. Ранен еще один сотрудник», — написал он.

По его словам, госпитализация пострадавшему не потребовалась.

Об ударе украинских войск по Льгову стало известно ранее 20 июля. Изначально Хинштейн сообщал, что ранения получили четверо работников железной дороги, одного из них госпитализировали.