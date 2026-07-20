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14:46, 20 июля 2026Россия

Число пострадавших при ударе ВСУ по вокзалу в российском городе выросло

Хинштейн сообщил о росте пострадавших при ударе ВСУ по вокзалу во Льгове
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Число пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины по железнодорожному вокзалу во Льгове выросло. Об этом заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Количество пострадавших при атаке на железнодорожную станцию во Льгове возросло до пяти. Ранен еще один сотрудник», — написал он.

По его словам, госпитализация пострадавшему не потребовалась.

Об ударе украинских войск по Льгову стало известно ранее 20 июля. Изначально Хинштейн сообщал, что ранения получили четверо работников железной дороги, одного из них госпитализировали.

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