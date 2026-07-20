Россиян предупредили о новом способе мошенничества в пик отпусков

Россиян предупредили об опасности наткнуться на поддельный сайт зарубежного оператора

Российских туристов предупредили о новом способе мошенничества в пик отпусков. Об этом сообщили «Известиям» эксперты «Лаборатории Касперского».

Уточняется, что соотечественников уведомили об опасности наткнуться на поддельный сайт зарубежного оператора сотовой связи. Так, мошенники научились создавать поддельные ресурсы, почти неотличимые от официальных. «Ввод данных для авторизации или платежной информации на таких ресурсах грозит потерей денег или данных, а также может повлечь за собой вал спам- и мошеннических звонков», — объяснили специалисты.

Так, например, они обнаружили большое количество поддельных страниц известного оператора связи Vodafone, который работает в Азии, Африке, Европе и Океании, Ooredoo (Северная Африка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия) и азиатского The Singtel Group.

Ранее россиян предупредили о мошеннических предложениях оформить виртуальные зарубежные карты. Сенатор Артем Шейкин призвал россиян производить любые операции, связанные с банковскими картами, через лицензированные финансовые организации.