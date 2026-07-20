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Силовые структуры
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16:20, 20 июля 2026Силовые структуры

Россиянин в подъезде дома попытался изнасиловать девочку

В Петербурге арестовали мужчину за попытку изнасилования девочки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Петербурге арестовали мужчину за попытку изнасилования девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Он обвиняется по статьям 30, 131 («Попытка изнасилования») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным следствия, вечером 18 июля этого года мужчина, находясь в парадной дома по улице Школьная в Шушарах, с целью изнасилования напал на 14-летнюю школьницу. Злоумышленник повалил пострадавшую на пол и, удерживая ее руки, пытался сорвать с нее одежду и трогал за различные части тела.

Довести до конца преступный умысел он не смог из-за активного сопротивления потерпевшей.

Злоумышленник был оперативно задержан, ему предъявлено обвинение. Он полностью признал вину.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что россиянин в отеле изнасиловал несовершеннолетнюю и расправился с ней.

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