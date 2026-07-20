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16:36, 20 июля 2026Наука и техника

В России заявили о превращении Т-72Б3М в высокомобильную артиллерию

«Красная звезда»: Танки Т-72Б3М в зоне СВО превратились в высокомобильные САУ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Танки в зоне проведения специальной военной операции (СВО) превратились в самоходные артиллерийские установки (САУ). Увеличение активности дронов изменило тактику применения бронетехники, пишет «Красная звезда».

«Танк стал выполнять роль высокомобильной, отлично защищенной артиллерии, способной отправить 125-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд точно во вражеский дот или перекрытие блиндажа», — заявили в материале.

Экипажи танков Т-72Б3М ведут огонь по навесной или полупрямой траектории, находясь в укрытии. Танкисты используют данные аэроразведки, угломеры и баллистические вычислители для поражения целей на дальности 6-12 километров.

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Командир Т-72Б3М старший сержант Александр Иванов отметил, что движущийся танк поднимает клубы дыма и излучает хорошо заметный тепловой след, поэтому танкисты перешли к работе с закрытых огневых позиций.

Ранее в июле стало известно, что российские военнослужащие в зоне СВО начали осваивать новые танки Т-72Б3А. Машины несут комплекс активной защиты «Арена-М».

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