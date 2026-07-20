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16:29, 20 июля 2026Ценности

Гарик Харламов раскрыл неожиданный секрет похудения на 14 килограммов

Юморист Гарик Харламов сбросил 14 килограммов с помощью плохой еды
Мария Винар

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Юморист и креативный продюсер телешоу Comedy Club на канале ТНТ Гарик Харламов раскрыл неожиданный секрет похудения. Видео с его признанием публикует Super.ru.

45-летний комик посетил музыкальный фестиваль VK fest и сообщил, что за два месяца сбросил 14 килограммов. По его словам, ему удалось достичь такого результата с помощью броколли, которую он назвал плохой едой.

«Просто ешьте плохую еду. Например, броколли. С ней выходит все мгновенно и становишься худее», — пошутил он.

Впервые Харламов заговорил о похудении в ноябре 2024 года. Юморист признавался, что рассчитывает сбросить 10 килограммов, чтобы чувствовать себя лучше.

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