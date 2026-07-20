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16:36, 20 июля 2026Мир

Йеменские хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии

Йеменские хуситы ввели морскую блокаду Саудовской Аравии в ответ на блокаду аэропорта Саны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Международный аэропорт Сана

Международный аэропорт Сана. Фото: Konstantin von Wedelstaedt / wikipedia

Правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о введении морской блокады Саудовской Аравии. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа, сообщает Telegram-канал Al Masirah.

«Мы объявляем о запрете на морское судоходство для саудовского противника в соответствии с принципом "блокада в ответ на блокаду". Запрет на морское судоходство для саудовского противника вступает в силу немедленно», — сказал он.

Решение принято в ответ на блокаду аэропорта Саны, которую ранее ввела Саудовская Аравия.

В начале июля хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» открыли огонь по военным самолетам Саудовской Аравии в воздушном пространстве Йемена. Отмечалось, что группа саудовских военных самолетов пыталась помешать посадке иранского гражданского самолета в международном аэропорту Саны, однако «их попытка провалилась».

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