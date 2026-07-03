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19:42, 3 июля 2026Мир

Хуситы открыли огонь по военным самолетам Саудовской Аравии

Хуситы открыли огонь во военным самолетам Саудовской Аравии в небе над Йеменом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» открыли огонь по военным самолетам Саудовской Аравии в воздушном пространстве Йемена. Об этом сообщил в Telegram представитель движения Яхья Сариа.

Спикер отметил, что группа саудовских военных самолетов пыталась помешать посадке иранского гражданского самолета в международном аэропорту Саны, однако «их попытка провалилась».

«Йеменские вооруженные силы перехватили самолеты, выпустив по ним несколько ракет противовоздушной обороны, что заставило их покинуть воздушное пространство Йемена», — добавил Сариа.

Ранее сообщалось, что власти Ирана закроют воздушное пространство над Тегераном на время похорон бывшего верховного лидера республики аятоллы Али Хаменеи. Траурные мероприятия в иранской столице начались утром 3 июля.

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