В Совфеде заявили об активизации дронов ВСУ в Херсонской области

Сенатор Кастюкевич: ВСУ активизировали удары БПЛА по Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали удары беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по Херсонской области. Об этом РИА Новости сообщил сенатор от региона Игорь Кастюкевич.

Он отметил, что в последнее время украинские дроны начали активнее атаковать гражданские объекты левобережья и инфраструктуру энергокомплекса. Кастюкевич уточнил, что сейчас удары наносятся не только по Каховке и Новой Каховке, но и в Горностаевском, Великолепетихском, Алешкинском, Голопристанском районах.

«Несмотря на это справляемся, работают ремонтные и инженерные бригады. Удивляет лишь одно — практически ни один день не обходится без жертв из числа гражданских в 15-километровой зоне», — добавил сенатор.