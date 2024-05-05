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07:37, 5 мая 2024Бывший СССР

В Совфеде заявили об активизации дронов ВСУ в Херсонской области

Сенатор Кастюкевич: ВСУ активизировали удары БПЛА по Херсонской области

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали удары беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по Херсонской области. Об этом РИА Новости сообщил сенатор от региона Игорь Кастюкевич.

Он отметил, что в последнее время украинские дроны начали активнее атаковать гражданские объекты левобережья и инфраструктуру энергокомплекса. Кастюкевич уточнил, что сейчас удары наносятся не только по Каховке и Новой Каховке, но и в Горностаевском, Великолепетихском, Алешкинском, Голопристанском районах.

«Несмотря на это справляемся, работают ремонтные и инженерные бригады. Удивляет лишь одно — практически ни один день не обходится без жертв из числа гражданских в 15-километровой зоне», — добавил сенатор.

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      Марина Совина
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