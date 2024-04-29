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19:45, 29 апреля 2024Бывший СССР

В Херсонской области заявили об уничтожении на правом берегу Днепра группы БПЛА

Сальдо: группа операторов БПЛА ВСУ уничтожена на правом берегу Днепра

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Группа операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожена на правом берегу Днепра. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«По координатам товарищей из организации "Русский Херсон" наша армия уничтожила группу операторов БПЛА и САУ противника на правом берегу Днепра. Более того, подпольщики обнаружили еще одну группу операторов дронов в центре Херсона», — рассказал политик.

Сальдо также добавил, что представители «Русского Херсона» вновь подтвердили данные о том, что украинские военные размещаются в жилых домах. По его словам, они прикрываются мирным населением.

Ранее Сальдо заявил, что российские военные уничтожили украинские вышки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи в городе Бериславе, находящемся на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области.

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      Максим Габриелян
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