В Херсонской области заявили об уничтожении на правом берегу Днепра группы БПЛА

Сальдо: группа операторов БПЛА ВСУ уничтожена на правом берегу Днепра

Группа операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожена на правом берегу Днепра. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«По координатам товарищей из организации "Русский Херсон" наша армия уничтожила группу операторов БПЛА и САУ противника на правом берегу Днепра. Более того, подпольщики обнаружили еще одну группу операторов дронов в центре Херсона», — рассказал политик.

Сальдо также добавил, что представители «Русского Херсона» вновь подтвердили данные о том, что украинские военные размещаются в жилых домах. По его словам, они прикрываются мирным населением.

Ранее Сальдо заявил, что российские военные уничтожили украинские вышки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи в городе Бериславе, находящемся на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области.