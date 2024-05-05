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07:28, 5 мая 2024Мир

МИД оценил вероятность полного разрыва отношений со странами Прибалтики

Захарова: Москва никогда не выступает инициатором разрыва дипотношений

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Москва никогда не выступает инициатором разрыва дипломатических отношений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с РИА Новости.

Оценивая вероятность полного разрыва отношений России со странами Прибалтики, она указала на враждебную линию Латвии, Литвы и Эстонии. По словам дипломата, из-за этого разорваны все межгосударственные, межведомственные и региональные связи с Россией.

Ранее зампред Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал реальностью железный занавес между Россией и Прибалтикой. В частности, сформированы препятствия для общения населения прибалтийских государств и России, то же самое касается и Белоруссии, отметил он. «Сегодня достаточно быстро на короткой исторической дистанции прибалтийцы ввели массу искусственных ограничений, вплоть до закрытия соответствующих приграничных пунктов пропуска», — рассказал Новиков.

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      Марина Совина
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