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15:13, 14 марта 2024Россия

В Госдуме назвали реальностью железный занавес между Россией и Прибалтикой

Депутат Новиков назвал реальностью железный занавес между Россией и Прибалтикой

Фото: Silas Stein / dpa / Globallookpress.com

Железный занавес между Россией и странами Прибалтики уже сейчас становится реальностью, считает первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что в будущем между странами Прибалтики, Россией и Белоруссией появится железный занавес.

По словам депутата, европейские государства и, прежде всего, прибалтийские, уже очень много потрудились над тем, чтобы создать такой железный занавес. В частности, сформированы препятствия для общения населения прибалтийских государств и России, то же самое касается и Белоруссии, отметил он.

«Еще не так уж давно, несмотря на многочисленные русофобские высказывания прибалтийских политиков, тем не менее, мы имели достаточно широкие возможности, чтобы население государств, входивших некогда в одну страну под названием Советский Союз, имело возможность общаться. Все-таки не по своей воле семьи порой оказались разделены государственными границами, и некоторое время эти государственные границы были сравнительно легко преодолимы при соблюдении ряда формальностей. Сегодня достаточно быстро на короткой исторической дистанции прибалтийцы ввели массу искусственных ограничений, вплоть до закрытия соответствующих приграничных пунктов пропуска», — поделился Новиков.

К сожалению, говорить о том, что железный занавес — это нечто такое, что появится в обозримом будущем, не приходится. Это уже сейчас становится нашей реальностью

Дмитрий Новиковдепутат Госдумы

Ранее в Эстонии рассказали о возможном возникновении бункеров на границе с Россией и Белоруссией. По словам министра обороны республики Ханно Певкура, граждане смогут использовать оборонительные сооружения в хозяйственных целях, в том числе хранить там картошку.

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