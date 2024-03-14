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09:04, 14 марта 2024Бывший СССР

Между Россией и Прибалтикой захотели создать железный занавес

Премьер Латвии Силиня: между Россией и Прибалтикой создадут железный занавес
Эвика Силиня

Эвика Силиня . Фото: Kuba Atys / Agencja Wyborcza / Reuters

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что между Россией и Прибалтикой появится железный занавес. Ее слова приводит РИА Новости.

На мероприятии в Вашингтоне Силиня подчеркнула, что между Россией и Прибалтикой создадут железный занавес. «Мы понимаем, что в будет создан железный занавес между странами Прибалтики, Россией и Белоруссией», — отметила она.

При этом премьер признала, что Латвия сталкивается с проблемами в обеспечении независимости от российских нефти и газа.

Ранее о возможном возникновении бункеров на границе с Россией и Белоруссией рассказали в Эстонии. По словам министра обороны республики Ханно Певкура, граждане смогут использовать оборонительные сооружения в хозяйственных целях, в том числе хранить там картошку.

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      Марина Совина
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