Жителям Эстонии предложили хранить картошку в бункерах на границе с Россией

Глава МО Эстонии предложил хранить варенье и картошку в бункерах на границе с РФ

Глава министерства обороны (МО) Эстонии Ханно Певкур предложил жителям страны хранить варенье и картошку в бункерах на границе с Россией. Его цитирует газета Postimees.

«Они [землевладельцы] могут хранить там варенье или картошку до тех пор, пока бункеры не понадобятся стране в целях обороны. А когда понадобятся, тут уж мы попробуем договориться с владельцами: останется там картошка или нет», — сказал он.

Уточняется, что это затронет тех, на чьей территории будут строиться бункеры. Как отметил Певкур, строительство начнется скоро. При этом министр обороны выразил надежду, что эти бункеры «никогда не пригодятся».

Ранее Певкур заявил, что страна продолжит подготовку к возможному нападению России. Как он утверждал, Эстония не отступит от идеи создания линии обороны, которая подразумевает среди прочего строительство 600 бункеров на границе с РФ.