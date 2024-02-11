Эстония продолжит подготовку к нападению России

Министр обороны Эстонии Певкур: все союзники должны готовиться к атаке России

Эстония продолжит подготовку к возможному нападению со стороны России. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава Министерства обороны прибалтийской страны Ханно Певкур, комментируя мысль российского президента Владимира Путина об отсутствии у него территориальных претензий к странам континента, в том числе к странам Балтии.

«Мы не изменим наши планы только потому, что Путин дал интервью журналисту, — констатировал Певкур. — Сейчас мы повышаем нашу готовность. И это должны делать все. Не только здесь, в Эстонии, но и все остальные страны. Это то, что мы можем сделать в мирное время».

Таким образом, Певкур подтвердил, что Таллин не отступит от идеи создания линии обороны, которая подразумевает среди прочего строительство 600 бункеров на границе с Россией. Также Эстония планирует докупить технику, оружие и боеприпасы.

Ранее в Дании предположили, когда начнется война между НАТО и Россией. По мнению министра обороны страны Троэльса Лунда Поульсена, конфликта стоит опасаться в ближайшие три-пять лет.